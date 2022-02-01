الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

اعتبارا من اليوم في السعودية.. الجرعة التنشيطية شرط المحصن لفئة محددة

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد خطوة من غازبروم الروسية

ماذا سيحدث إذا تخلت الدول الغنية عن نصف لقاحات كوفيد-19؟

ميتا تضيف صورة رمزية ثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام

مصدر حكومي يؤكد: لن نلجأ لإلغاء الإجراءات الصحية أسوة ببعض الدول الأوروبية

البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998

مركز فيكتور يعلن توريد لقاح إيبي فاك كورونا إلى الخارج

كورونا في روسيا.. 125 ألف إصابة جديدة وسط تباطؤ وتيرة تفشي الوباء

مهيدات: خفض اسعار 20 دواء خاص بكورونا واجازة 10 لقاحات في الأردن

179 ألف طالب تلقى لقاح كورونا حتى الآن

الثلاثاء، 01-02-2022 02:17 م

أوكرانيا تلغي التجنيد الإجباري لمواطنيها بداية من عام 2024

FlagUkraine


الوكيل الإخباري-كلف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حكومته بإعداد ومناقشة في البرلمان مشروع قرار حول إلغاء التجنيد الإجباري للمواطنين للخدمة العسكرية في البلاد ابتداء من 1 يناير عام 2024.

اضافة اعلان

 

وجاء في أمر صدر عن زيلينسكي ونشر على موقع الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء: "أقرر: على مجلس الوزراء تطوير إدخال نموذج لنظام تدريب عسكري مكثف كشكل بديل محتمل للخدمة العسكرية وإنهاء تجنيد المواطنين الأوكرانيين للخدمة العسكرية اعتبارا من 1 يناير عام 2024".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
R (2)

السعودية... توضيح عاجل بعد ضجة كبرى حول اقتراح تغيير العلم

OIP (1)

الشرطة الألمانية تطوق مدرسة في هامبورغ إثر أنباء عن وجود مسلح داخلها

ede5febb5adfebe49273e755d9093344

الأمريكية كاثرين راسل تتقلد منصب المديرة الجديدة لـ 'يونيسف'

thumbs_b_c_39fe3ce2e50ab6f4bb3b2619481c809e

رئيس برلمان كازاخستان يقدم استقالته

resized_7cbb3-fb7d08c2thumbs_b_c_4b4761dc0f3061f4e27847ce988c83b5

العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم في المجال الزراعي

OIP

السودان.. مقاومة الخرطوم تعلن عن 4 مظاهرات بالعاصمة

أخبار متعلقة
shutterstock_1578074938

الرئيس الأوكراني : كفى حديثا عن غزو روسي لبلادنا فهذا يزعزع استقرارنا

355252_14_1641906577

رئيس أوكرانيا يبدي استعداده لإنهاء الحرب شرقي البلاد