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الثلاثاء، 24-01-2023 10:49 ص

الرئيس الصربي: دول غربية تضغط علينا للتطبيع مع كوسوفو

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إنه تلقى إنذارا نهائيا من دول غربية نافذة لتطبيع العلاقات مع كوسوفو، أو مواجهة إجراءات من شأنها أن تلحق "ضررا كبيرا" ببلاده.

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وذكر الرئيس فوتشيتش في تصريحات صحفية، مساء أمس الاثنين، أنه تسلّم خطة خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يرمي لوضع حد للتوتر المستمر منذ فترة طويلة مع كوسوفو.

وأضاف أنهم قالوا له "يجب أن تقبل هذه الخطة، وإلا ستواجه إيقاف عملية الاندماج الأوروبي، وسحب الاستثمارات والتدابير الاقتصادية والسياسية الشاملة ووقفها، مما سيلحق ضررا كبيرا بجمهورية صربيا".


وفي حديث خلال مؤتمر صحفي تلفزيوني، أشار فوتشيتش إلى أن البرلمان الصربي سيتعين عليه مناقشة الخطة، ملمحا إلى احتمال إجراء استفتاء. ولم يفصح الرئيس الصربي عما تضمنته الخطة، لكنه شدد على أنه دون الاتحاد الأوروبي ستصبح صربيا دولة معزولة.

 

الجزيرة

 




 

 


 

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