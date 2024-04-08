الرئيس القبرصي في لبنان لبحث ملفات الهجرة غير الشرعية والترسيم البحري

الوكيل الإخباري - وصل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الاثنين إلى بيروت، في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين، ويبحث ملفات مشتركة بين البلدين أبرزها الهجرة غير الشرعية والحدود البحرية في المتوسط.



وفي المقر الحكومي وسط بيروت، عقدت محادثات ثنائية بين الرئيس القبرصي ونجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال باعتباره الموكل بصلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر إعلامية بأن من "أهم الملفات المطروحة للنقاش، هي الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى قبرص والتعاون في ضبطها، وملف ترسيم الحدود البحرية".



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس القبرصي أيضا، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري حيث سيتم التباحث في أبرز الملفات على الساحة اللبنانية.

RT