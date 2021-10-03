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الأحد، 03-10-2021 07:53 ص

السعودية .. إعفاء رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

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الوكيل الإخباري - أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي، رئيس "الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين" من منصبه.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن "الملك سلمان أعفى المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه".


وأضافت أنه "عيّن الأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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