الأربعاء 26-10-2022
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الأربعاء، 26-10-2022 12:35 م

السعودية: إيقاف 60 شخصا بينهم موظفون حكوميون بتهم فساد

مطرقه


الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، أنها نفذت 3426 جولة رقابية خلال شهر، أسفرت عن التحقيق مع 148 شخصا وإيقاف 60 متهما، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

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وكشفت أن المتهمين من منسوبي وزارات: الدفاع، الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتمثلت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير.


ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المساهمة في الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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