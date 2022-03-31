الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 11:25 ص

السعودية .. الحج والعمرة تنشر رابطاً للحصول على تأشيرة الدخول الكترونياً

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الوكيل الإخباري-نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية ، رابطا للتسهيل على المقيمين خارج السعودية من الحصول على تأشيرة الدخول الكترونيا .

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حيث قالت عبر تويتر ، "أهلا بكم ضيوف الرحمن .. رفعنا القيود وسهلنا الإجراءات شوقًا لرؤيتكم يمكنكم الآن حجز تصريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا بكل سهولة، والحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر زيارة الرابط التالي: http://Visa.visitsaudi.com

 

كما ومنحت وزارة الحج والعمرة زائري السعودية ، أمس الأربعاء ، الذين يحملون تأشيرات سارية إمكانية التسجيل في تطبيق اعتمرنا وإصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة قبل دخول البلاد.

 

وأوضحت طريقة تسجيل زائريها من خارج البلاد عبر اعتمرنا : من خلال أيقونة (زائر) التي يدخلون من خلالها رقم التأشيرة الصادرة لهم ورقم جواز السفر وبيانات الجنسية وتاريخ الميلاد ورمز الدولة بحيث يستطيعون بعد ذلك إصدار التصاريح التي يحتاجونها لأداء مناسكهم وعباداتهم.




 




 

 


 

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