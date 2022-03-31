السعودية .. الحج والعمرة تنشر رابطاً للحصول على تأشيرة الدخول الكترونياً

الوكيل الإخباري-نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية ، رابطا للتسهيل على المقيمين خارج السعودية من الحصول على تأشيرة الدخول الكترونيا .

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حيث قالت عبر تويتر ، "أهلا بكم ضيوف الرحمن .. رفعنا القيود وسهلنا الإجراءات شوقًا لرؤيتكم يمكنكم الآن حجز تصريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا بكل سهولة، والحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر زيارة الرابط التالي: http://Visa.visitsaudi.com



رفعنا القيود وسهلنا الإجراءات شوقًا لرؤيتكم

يمكنكم الآن حجز تصريح العمرة من خلال تطبيق

#مشتاقون_لضيوف_الرحمن pic.twitter.com/KjdClxZDB2 #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق أهلًا بكم ضيوف الرحمن ..رفعنا القيود وسهلنا الإجراءات شوقًا لرؤيتكميمكنكم الآن حجز تصريح العمرة من خلال تطبيق #اعتمرنا بكل سهولة، والحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر زيارة الرابط التالي: https://t.co/x9rtGwizYm March 30, 2022

كما ومنحت وزارة الحج والعمرة زائري السعودية ، أمس الأربعاء ، الذين يحملون تأشيرات سارية إمكانية التسجيل في تطبيق اعتمرنا وإصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة قبل دخول البلاد.





وأوضحت طريقة تسجيل زائريها من خارج البلاد عبر اعتمرنا : من خلال أيقونة (زائر) التي يدخلون من خلالها رقم التأشيرة الصادرة لهم ورقم جواز السفر وبيانات الجنسية وتاريخ الميلاد ورمز الدولة بحيث يستطيعون بعد ذلك إصدار التصاريح التي يحتاجونها لأداء مناسكهم وعباداتهم.



بإمكانك الآن حجز مواعيد أداء العمرة من خارج المملكة

تعرف على الطريقة:

#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/dskqX0Nycd عبر #اعتمرنا بإمكانك الآن حجز مواعيد أداء العمرة من خارج المملكةتعرف على الطريقة: March 30, 2022







