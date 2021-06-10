السعودية: انطلاق أعمال مؤتمر إعلان السلام في أفغانستان

الوكيل الإخباري- انطلق اليوم الخميس، في مكة المكرمة، المؤتمر الإسلامي تحت عنوان "إعلان السلام في أفغانستان"، الذي يجمع كبار المسؤولين والعلماء من أفغانستان وباكستان.

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وبحسب مصادر إعلام سعودية تستضيف رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة، المؤتمر الإسلامي "إعلان السلام في أفغانستان"، الذي يجمع للمرة الأولى على طاولة واحدة كبار علماء أفغانستان وباكستان، في منجز تاريخي موحد نحو تحقيق المصالحة بين الفئات المتنازعة لإنهاء الاقتتال، وترسيخ دعائم السلام في أفغانستان، وذلك برعاية سعودية ".



المصدر- روسيا اليوم