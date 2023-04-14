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الجمعة، 14-04-2023 08:19 م

السعودية تحدد موعد تحري هلال شهر شوال وتحديد موعد عيد الفطر

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الوكيل الاخباري - دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين إلى تحرِّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس القادم 29 / 9 / 1444هـ، -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 4 / 2023م.اضافة اعلان


جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (168 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1444هـ، أن يوم الخميس 1 / 9 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 23 / 3 / 2023م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 / 9 / 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 4 / 2023م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

 




 

 


 

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