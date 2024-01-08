السعودية.. تداول فيديو اعتداء شابين على 3 نساء في مكان عام والأمن يُعلق

الوكيل الإخباري– أعلن الأمن العام السعودي القبض على شابين قاما بالاعتداء على 3 نساء في مكان عام في محافظة الطائف، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال الأمن السعودي في بيان على حسابه بمنصة "إكس"، تويتر سابقا: "قبضت شرطة محافظة الطائف على شخصين ظهرا في محتوى مرئي في مشاجرة وقاموا بالاعتداء على 3 نساء في مكان عام وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهات المختصة".



وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أظهر مشاجرة بين شابين و3 نساء، حيث قام الشابان بالاعتداء بالضرب على النساء في الطريق العام وسط ذهول المارة.

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وتضمن المقطع عبارات غير لائقة تزامنت مع الاعتداء الذي ذكره الأمن العام في بيانه.

سي ان ان