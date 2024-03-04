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الإثنين، 04-03-2024 08:17 ص

السعودية تسلّم باكستان متهماً بجريمة قتل منذ 20 عاماً

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الوكيل الإخباري- سلّمت السلطات الأمنية السعودية مطلوباً أمنياً من الجنسية الباكستانية إلى باكستان بعد هروبه من العدالة لمدة 20 عاماً.

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ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها وكالة الأنباء الباكستانية، يُتهم عابد حسين؛ بجريمة قتل، حيث أطلق الرصاص على رجل داخل مركز للشرطة في إقليم البنجاب عام 2004 قبل أن يفر إلى الخارج.

وأشارت الوكالة إلى أن المتهم بقي متخفياً سنوات طويلة في الخارج، وتمّ إصدار مذكرة حمراء بحقه من قِبَل الإنتربول.


وأضافت أنه عند وجود المطلوب في السعودية، تمّ تحديد هويته ومكان وجوده، ونجحت السلطات الأمنية السعودية في القبض عليه وتسليمه إلى باكستان.


وعبّر مدير شرطة البنجاب، عن شكره وتقديره للسلطات الأمنية في السعودية، على تعاونهم المستمر، ونجاحهم في القبض على المجرم المطلوب.

 

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