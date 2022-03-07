السعودية تصدر اعلان بشأن حجوزات اداء العمرة في رمضان

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اتاحة الحجز المسبق ابتداءً من يوم أمس الأحد ، 6 اذار ، لأداء مناسك العمرة في رمضان عبر تطبيق "اعتمرنا" و"توكلنا".

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وأتاح تطبيق «توكلنا» الإلكتروني حجوزات أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك القادم عبر الأيقونة الجديدة التي تمت إضافتها في التطبيق أخيراً تحت مسمى «بوابة المناسك».

وكانت قد أكدت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق أن الحد الأدنى للفئات العمرية لإصدار التصاريح عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا هو (٥) سنوات، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الحالة الصحية (محصن) في تطبيق توكلنا.







