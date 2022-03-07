الإثنين 07-03-2022
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الإثنين، 07-03-2022 10:48 ص

السعودية تصدر اعلان بشأن حجوزات اداء العمرة في رمضان

فضل_العمرة_في_شهر_رمضان


الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اتاحة الحجز المسبق ابتداءً من يوم أمس الأحد ، 6 اذار ، لأداء مناسك العمرة في رمضان عبر تطبيق "اعتمرنا" و"توكلنا". 

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وأتاح تطبيق «توكلنا» الإلكتروني حجوزات أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك القادم عبر الأيقونة الجديدة التي تمت إضافتها في التطبيق أخيراً تحت مسمى «بوابة المناسك».

 

 

وكانت قد أكدت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق أن الحد الأدنى للفئات العمرية لإصدار التصاريح عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا هو (٥) سنوات، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الحالة الصحية (محصن) في تطبيق توكلنا.

 



 


 




 

 


 

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