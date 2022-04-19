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الثلاثاء، 19-04-2022 10:04 ص

السعودية تصدر دليل المعتمر الشامل -رابط

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الوكيل الإخباري-قدمت وزارة الحج والعمرة السعودية دليل شامل للمعتمر وذلك لتسهيل الاجابة على جميع الاستفسارت الواردة لها من قبل معتمري داخل المملكة السعودية وخارجها وتسهيل رحلة اداء المناسك بطريقة امنة وسليمة لهم. 

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وقالت الوزارة ،عبر تويتر :"تضافرت جهود منظومة خدمة ضيوف الرحمن لتضع بين أيديكم دليل رحلة المعتمر بنسخته المحدثة رفيقكم في رحلتكم الدينية واحتياجاتكم الأساسية"

 

للوصول لدليل المعتمر  : انقر هنا

 

 


 

 




 

 


 

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