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الإثنين، 01-03-2021 01:34 م

وفق صحيفة سعودية

السعودية تعتزم طلب 70 طائرة إيرباص وبوينغ

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من المصدر


الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "مال" السعودية اليوم الاثنين نقلا عن مصادر لم تسمها أن الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة تعتزم طلب 70 طائرة ركاب من "إيرباص" و"بوينغ".

وقالت الصحيفة إن "السعودية تجري محادثات مع بنوك محلية لجمع 11.5 مليار ريال (3.07 مليار دولار) لتمويل جزئي لطلب شراء طائرات إيرباص إيه 321 ضيقة البدن وطائرات بوينغ 777 و 787 دريملاينر عريضة البدن".

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وذكرت متحدثة باسم "إيرباص" أن الشركة المصنعة للطائرة تجري دائما محادثات مع عملائها بشأن متطلبات أسطولها، ورفضت التعليق أكثر.


وأظهرت وثائق الشركة أن خطوط الطيران السعودية تلقت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من المدفوعات المباشرة وغيرها من الدعم المالي في عامي 2019 و2020 من الحكومة، حيث تكافح الشركة خسائر وتأثير وباء كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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