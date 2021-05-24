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الإثنين، 24-05-2021 10:24 م

السعودية: تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارجها

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الوكيل الاخباري - أعلنت السعودية اليوم الاثنين أن المديرية العامة للجوازات بدأت بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، والخروج والعودة، آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى تاريخ 2 حزيران المقبل .
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وقالت وكالة الأنباء السعودية ان هذا التمديد يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها الحكومة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

 




 

 


 

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