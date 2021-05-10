العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا

الوكيل الاخباري - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأحد، أمرا ملكيا بتعيين أول محافظ لزكاة والضريبة والجمارك بعد الدمج.



وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن االملك سلمان أصدر أمرا ملكيا بتعيين سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير، مؤكدة أن الأمر جاء بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وتنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.



وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق في اجتماعه على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، وأقر تنظيمها.



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