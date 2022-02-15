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الثلاثاء، 15-02-2022 02:04 م

السعودية توضح من أين يحرم ضيوف الرحمن لأداء الحج والعمرة

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الوكيل الإخباري-كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن "6 أماكن يحرم منها ضيوف الرحمن قبل بدء مناسك الحج والعمرة".

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وعلى حسابها في "تويتر"، أوضحت وزارة الحج والعمرة من أين يحرم "ضيوف الرحمن"، وجاءت الأماكن كالآتي: "

- ميقات ذو الحليفة:
هو ميقات أهل المدينة المنورة، وكل من أتى عليها من غير أهلها، ويبعد عنها قرابة 18 كم، وعن مكة المكرمة قرابة 420 كم.

- ميقات الجحفة:
هو ميقات أهل الشام ومصر والسودان، وكل دول المغرب العربي، ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 186 كم.

- ميقات قرن المنازل:
هو ميقات أهل نجد ودول الخليج العربي وما وراءهم، ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 74 كم تقريبًا.

-ميقات يلملم:
هو ميقات أهل اليمن، وكل من يمر من ذلك الطريق، وسمي الميقات بهذا الاسم نسبة لجبل يلملم، ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 130 كم.

- ميقات ذات عرق:
هو ميقات أهل العراق وما وراءها، ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 110 كم.

- ميقات أهل مكة:
أهل مكة يحرمون من بيوتهم أو المسجد الحرام إن شاؤوا إلا العمرة، فإن عليهم أن يخرجوا إلى الحل فيحرموا منه".



روسيا اليوم

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