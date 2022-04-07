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الخميس، 07-04-2022 11:03 ص

السعودية: توقيف 50 بينهم 23 أجنبيا حاولوا تهريب مخدرات

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، توقيف 50 شخصا بينهم 23 أجنبيا حاولوا تهريب مخدرات لعدة مدن في المملكة السعودية.

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وقال المتحدث باسم مديرية حرس الحدود العقيد مسفر القريني، في بيان، إن "المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة السعودية، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان ونجران وعسير ومكة المكرمة وتبوك من إحباط محاولات تهريب"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.


وأوضح أنه تم ضبط مخدرات تشمل "أكثر من 279 ألف قرص من مادة الإمفيتامين، و330 كيلو جراما من مادة الحشيش و39 طنا و93 كيلو جراما من نبات القات".


وأضاف أنه تم "القبض على 50 متهما منهم 27 مواطنا و23 مخالفا لنظام أمن الحدود (يقصد متسللين)"، دون توضيح توقيت توقيفهم.


وأفاد بأن الموقفين الأجانب هم 10 من إثيوبيا و6 من بنغلاديش و4 يمنيين وصوماليين اثنين وهندي.

 

الاناضول

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