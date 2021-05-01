السعودية : شؤون الحرمين تستعد لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان

الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، عن رفع جاهزيتها استعدادا لاستقبال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان.

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وأشارت الرئاسة إلى أنه تم رفع الجاهزية من خلال "منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة".



كما عملت الرئاسة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم على المصليات وفي صحن المطاف والساحات والزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

روسيا اليوم