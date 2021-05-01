السبت 01-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

(40) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لشركة البوتاس العربية للربع الأول من العام الجاري وبنسبة ارتفاع قدرها (58%)

شركة مصفاة البترول الأردنية تنعى الأمير محمد بن طلال

انخفاض نسبة فحوصات كورونا الإيجابية الى اقل من 8%

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إسرائيل دولة أبارتايد

الخصاونة : كلّ الثقة أن نتجاوز معكم وبكم التحديات

الصحة : دفعة كبيرة من لقاح فايزر تصل المملكة غداً

السلطات الإيرانية تعتقل عشرات العمال خلال مسيرة احتجاجية في طهران

شركات النفط الكبرى تستأنف تسجيل الأرباح بعد خسائر هائلة في 2020

المياه تحدد أرقام هواتف للإبلاغ عن شكاوى المواطنين

السبت، 01-05-2021 03:17 م

السعودية : شؤون الحرمين تستعد لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان

الحج


الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، عن رفع جاهزيتها استعدادا لاستقبال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان.

اضافة اعلان

وأشارت الرئاسة إلى أنه تم رفع الجاهزية من خلال "منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة".


كما عملت الرئاسة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم على المصليات وفي صحن المطاف والساحات والزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

 

روسيا اليوم

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
608d3d9a4236041c340e8155

انقطاع الكهرباء عن محافظة سورية لليوم الثالث بسبب خفض تركيا لمياه الفرات

main_image608d5023a13b5

العراق : حريق في مستشفى البصرة

egypttodaaaaaaaaaaay22

السلطات الإيرانية تعتقل عشرات العمال خلال مسيرة احتجاجية في طهران

العراقققق

بغداد: سنبدأ عملية إجلاء العراقيين الموجودين في الهند خلال الساعات المقبلة

12

رئيس الصومال يتنازل عن تمديد ولايته

عاصفه

وفاة 9 وإصابة 102 في عاصفة رعدية بالصين

أخبار متعلقة
A_2bf4699f-cimage_story

السعودية: منصة تضم جميع ما يحتاجه المعتمرون في رمضان

shutterstock_1082063411-1-730x438

دولة عربية تعلن الاربعاء أول أيام رمضان

رمضان 1

غداً الثلاثاء غرة شهر رمضان في الإمارات

42021121308438317657

دول تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان - أسماء

4202112111739849940849

تونس : رمضان الثلاثاء

رمضان 1

مسجد باريس الكبير في فرنسا يعلن أول أيام شهر رمضان