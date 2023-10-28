السفارة الأمريكية في القاهرة تحذر الأمريكيين من السفر إلى سيناء

الوكيل الإخباري - حذرت السفارة الأمريكية في القاهرة المواطنين الأمريكيين من السفر إلى شبه جزيرة سيناء، باستثناء مدينة شرم الشيخ جوا.



وجاء في بيان السفارة: "تتابع سفارة الولايات المتحدة عن كثب التقارير الواردة عن انفجارات في طابا ونويبع في جنوب سيناء بمصر، بما في ذلك التقارير الأولية عن إصابة أفراد بجروح طفيفة".

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وأضاف البيان: "يجري التحقيق في مصدر الانفجارات من قبل السلطات المصرية. نود تذكير مواطني الولايات المتحدة بأن شبه جزيرة سيناء (باستثناء شرم الشيخ جوا) تعتبر منطقة "ممنوع السفر"، وفقا لأحدث نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية".



وتابع: "ننصح جميع مواطني الولايات المتحدة بالتسجيل في برنامج STEP لتلقي المعلومات المتعلقة بالأمن في الوقت المناسب. يُنصح مواطنو الولايات المتحدة بالاحتفاظ بوثائق السفر والتسجيل لدى وزارة الخارجية أو سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة من خلال برنامج تسجيل المسافر الذكي أو STEP. إذا قمت بالتسجيل، يمكننا أن نبقيك على اطلاع بإعلانات السلامة والأمن المهمة ويمكننا أيضا مساعدة عائلتك وأصدقائك على الاتصال بك في حالات الطوارئ".



وأفادت مصادر أمنية مصرية صباح أمس الجمعة بسقوط مقذوف على مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء، في نطاق الجيش الثالث الميداني، على أرض صحراء، مما أدى إلى حدوث انفجار دون تسجيل خسائر بشرية.



ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي قال فيه المتحدث العسكري المصري إن "طائرة مسيّرة مجهولة الهوية" سقطت صباح أمس الجمعة قرب مستشفى طابا في محافظة جنوب سيناء.



وأضاف: "حادث سقوط الطائرة المسيرة في طابا قيد التحقيق من الجهات المعنية"، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة طفيفة لـ6 أشخاص، تلقوا الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفى.

RT