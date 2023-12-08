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الجمعة، 08-12-2023 11:40 ص

السفارة الأميركية ببغداد تؤكد تعرضها لهجوم صاروخي

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الوكيل الاخباري - أكدت السفارة الأميركية في بغداد للجزيرة أنه تم استهدافها بالصواريخ فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد سماع دوي انفجارات قرب السفارة.

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وحثت السفارة الأميركية الحكومة العراقية على حماية الدبلوماسيين بعد هجوم بصاروخين على المنطقة الخضراء، مضيفة أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات، وأن التقييمات ما تزال جارية.


ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجوم الصاروخي، لكن السفارة قالت إن المؤشرات تدل على أن مليشيات موالية لإيران نفذته، بحسب تعبيرها.


وشددت السفارة على احتفاظها بحق الدفاع على النفس، وحماية موظفيها بأي مكان في العالم.


 




 

 


 

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