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الثلاثاء، 03-08-2021 03:33 م

السلطات السودانية: الخرطوم وصلت عمليا لمنسوب الفيضان

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الوكيل الإخباري- أفادت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الثلاثاء بأن العاصمة الخرطوم وصلت عمليا لمنسوب الفيضان حيث سجلت 16.48 متر.

وقالت اللجنة في بيانها اليومي إن جميع القطاعات تشهد ارتفاعا بمتوسط 15-25 سم، وعليه ينبغي على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة.

وحسب البيان، فإنه بلغ اليوم إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية 766 مليون متر مكعب ومن المتوقع ثبات الإيراد خلال الثلاثة أيام القادمة حوالي 650-600 مليون متر مكعب.

كما ظل إيراد نهرعطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية في معدل 300 مليون متر مكعب.

وأشار البيان إلى أن معدل التصرفات خلف السدود كما يلي (بملايين الأمتار المكعبة):

الروصيرص: 623، سنار: 597، جبل الأولياء: 84، أعالي عطبرة و ستيت 353، خشم القربة: 353، مروي: 694.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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