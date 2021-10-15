السلطات اللبنانية توقف 19 شخصا على خلفية أحداث بيروت

الوكيل الاخباري- أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، مساء الجمعة، بأن سلطات البلاد أوقفت 19 شخصا بسبب تورطهم في الاضطرابات المسلحة التي شهدتها بيروت الخميس.

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تصاعد التوتر في البلاد بسبب التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي في بيروت وتحول الخميس إلى أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ أكثر من عشر سنوات، مما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص بالرصاص وأعاد للأذهان أشباح الحرب الأهلية في البلاد والتي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.

المصدر: روسيا اليوم