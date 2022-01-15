السودان.. إحباط محاولة لتهريب 56 من ضحايا الاتجار بالبشر

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات السودانية، السبت، إحباط محاولة تهريب 56 من ضحايا الاتجار بالبشر بولاية القضارف شرقي البلاد المتاخمة للحدود مع إثيوبيا.

اضافة اعلان



جاء ذلك بحسب بيان صحفي للشرطة السودانية، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان: "تمكنت شرطة محلية المفازة بولاية القضارف من إحباط محاولة تهريب عدد 56 من ضحايا الاتجار بالبشر من جنسيات إحدى دول الجوار (دون توضيحها)".



ولم يوضح بيان الشرطة وجهة تهريب ضحايا الاتجار بالبشر.



وأضاف: "العملية تمت إثر توفر معلومات دقيقة لشرطة المحلية (المفازة) تفيد بأن هناك نشاطا لإحدى الشبكات الإجرامية التي تعمل في جرائم الإتجار والتهريب بالبشر".



وأردف: "تمكن فريق شرطة ميداني من توقيف المتهمين (لم يوضح جنسياتهم) واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللاّزمة في مواجهتهم توطئة لتقديمهم للعدالة".



ويكافح السودان هذه الظاهرة التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، وتقودها عصابات منظمة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نطاق نشاطها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.



ويعد السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين غير النظاميين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.



ولا توجد إحصاءات رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين والعصابات التي تنشط في تهريبهم، حيث تبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.

الأناضول