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الأحد، 06-03-2022 11:17 ص

منظمة الصحة العالمية: تعرض المراكز الصحية في أوكرانيا للهجوم

مدير الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدورس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، أن المنظمة أكدت "عدة" هجمات على مراكز رعاية صحية في أوكرانيا، كما أنها تحقق بشأن مراكز أخرى.

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وأضاف غيبريسوس في تغريدة له على موقع "تويتر" أن "الهجمات تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى".


وأكد أن "الهجمات على منشآت الرعاية الصحية أو العاملين فيها انتهاك للحياد الطبي وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني".


وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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