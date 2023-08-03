الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمن العام ينشر قصة مؤثرة للشرطي الصغير أحمد أبو يحيى

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

ليلة فلسطينية مصرية على المسرح الشمالي في جرش وسط تفاعل جماهيري كبير

تحذير من تناول المكسرات.. خطر على هذه الفئة

إغلاق معمل مواد نظافة غير مرخص في الرصيفة

اختتام معسكر المسارات السياحية في الكرك

ضبط مواطن يزرع ماريجوانا في منزله بعمان ! - صورة

الجيش السوداني يعلن مداهمة منازل مدنيين اتخذتها قوات الدعم السريع ثكنات عسكرية

هام من وزارة التربية بشأن المدارس

أردوغان يترأس اجتماعا مغلقا لمجلس الشورى العسكري التركي الأعلى

الخميس، 03-08-2023 12:12 ص

السودان.. الدعم السريع تؤكد استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة للتحقيق بشأن أي مزاعم انتهاكات

64cac3d242360449db64f446


الوكيل الإخباري- أكدت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأربعاء، استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة للتحقيق في أي مزاعم بشأن انتهاك حقوق الإنسان في البلاد.

وذكر بيان للدعم السريع أن هذا التأكيد جاء في اتصال هاتفي بين القائد الثاني لقوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي، باميلا باتن.

اضافة اعلان

 

وأكدت القوات في البيان "التزامها الراسخ بالقانون الدولي الإنساني واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، ورفض أي تجاوزات أو تعدٍّ بحق المدنيين قد تنجم جراء الصراع الدائر سواء كان من أفراد قواتهم أو من أي طرف آخر".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1691008717411

بوتين يربط العودة لاتفاقية الحبوب بتصدير القمح الروسي

64ca9ccf4c59b767a86cea26

الجزائر: توقيف 5 مشتبه بهم بإشعال حرائق الغابات

64ca85c44c59b721eb637ed4

زيلينسكي: الأشهر الستة المقبلة مهمة لأوكرانيا

64ca861b4236044dc8483d2a

الجيش السوداني يعلن مداهمة منازل مدنيين اتخذتها قوات الدعم السريع ثكنات عسكرية

64ca84384c59b72bfa54bf1b

أردوغان يترأس اجتماعا مغلقا لمجلس الشورى العسكري التركي الأعلى

64c25e394236041261619a02

بوتين يكرم عائلات ضباط أبطال قتلوا خلال العملية الخاصة في الكرملين

أخبار متعلقة
64ca861b4236044dc8483d2a

الجيش السوداني يعلن مداهمة منازل مدنيين اتخذتها قوات الدعم السريع ثكنات عسكرية

64c8de574236045ff726e316

الجيش السوداني يقصف تمركزات للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

64c7ad704c59b7110d7ec38f

الدعم السريع: ضبط 3 أجانب تسللوا عبر حدود السودان

64c6199842360458df14abbe

السودان.. مقتل 4 أطفال من أسرة واحدة جراء قصف مدفعي جنوب الخرطوم

الدعم

الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع

64bbc6154c59b775397bcb1d

الدعم السريع تعلن "انضمام 15 ضابطا و527 من أفراد الفرقة 20 الضعين لقواتها"