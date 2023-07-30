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الأحد، 30-07-2023 11:59 ص

السودان.. مقتل 4 أطفال من أسرة واحدة جراء قصف مدفعي جنوب الخرطوم

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش السوداني، الأحد، مقتل 4 أطفال من أسرة واحدة إثر عمليات القصف المدفعي الذي تقوم به قوات الدعم السريع في حي الرميلة، في جوار سلاح المدرعات التابع للجيش.

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يأتي ذلك، بينما أطلق الجيش السوداني صباح اليوم قذائف المدفعية الثقيلة من قاعدة كرري العسكرية صوب تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق وسط وغرب أم درمان ومواقع متفرقة شمالي مدينة الخرطوم بحري أقصى شمالي العاصمة، بينما لم تتوقف حركة تحليق طائرات الجيش التي تقوم بعمليات المسح الجوي والتي تُواجه بأسلحة المضادات الجوية التابعة للدعم السريع.

على الصعيد السياسي، قالت وزارة الخارجية السودانية إن وفد الجيش السوداني لمفاوضات جدة السعودية سيكون جاهزا للعودة إلى طاولة التفاوض متى ما تمكنت الوساطة السعودية-الأمريكية من إزالة العقبات والمعقوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات.

من ناحيتها، قالت قوات الدعم السريع إن وجود قواتها في المستشفيات والمرافق العامة ادعاءات كاذبة وهي محاولة لفك الحصار عن المقرات العسكرية، وأوضحت أن الذي أعاق التوقيع على اتفاق وقف العدائيات وإعلان مفاوضات الحل الشامل هو تعنت وفد الانقلابيين، في إشارة إلى القوات المسلحة السودانية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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