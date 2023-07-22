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السبت، 22-07-2023 04:01 م

الدعم السريع تعلن "انضمام 15 ضابطا و527 من أفراد الفرقة 20 الضعين لقواتها"

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الوكيل الاخباري- أعلنت قوات الدعم السريع "انضمام 15 ضابطا و527 من الرتب الأخرى بالفرقة 20 الضعين لقواتها في قطاع شرق دارفور".

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وقالت الدعم السريع في بيان لها اليوم السبت: "ترحب قوات الدعم السريع، بشرفاء القوات المسلحة المنضمين إلى صفوفها بعد أن تبين لهم مخطط الانقلاب الذي يقوده البرهان وزمرته من كبار الضباط الفاسدين من أجل إعادة النظام البائد للسلطة".

وأضاف البيان: "إن انضمام هذه القوة الكبيرة من الشرفاء إلى جانب قوات الدعم السريع لمناصرتها في معركتها ضد الانقلابيين وفلول النظام البائد، يشكل انتصارا حقيقيا لإرادة الشعب السوداني ولأهداف الثورة المجيدة التي ناهضت دولة الظلم والتمكين والفساد".

وتابع: "لقد تكشفت خيوط المؤامرة الدنيئة التي خطط لها المؤتمر الوطني عبر أذرعه في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى منذ اليوم الأول للحرب، واليوم خرجوا للعلن بوجوههم الكالحة وبذات الشعارات والاساليب التي كانت سببا في اشعال الحروب والفتنة في جميع ارجاء البلاد".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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