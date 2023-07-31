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الإثنين، 31-07-2023 04:21 م

الدعم السريع: ضبط 3 أجانب تسللوا عبر حدود السودان

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الوكيل الإخباري- أعلنت قوات الدعم السريع أن استخباراتها في قطاع غرب دارفور، تمكنت من ضبط 3 أجانب متسللين عبر الحدود في طريقهم إلى داخل البلاد دون اتباع الطرق والإجراءات الرسمية المتبعة.

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وأكدت قوات الدعم السريع في بيان، اليوم الاثنن، أنه تم التحفظ على الأجانب لسلامتهم إلى حين استكمال التحقيق لمعرفة ملابسات دخولهم من دون أذونات، ومخالفة إجراءات تنظيم دخول الأجانب واحترام سيادة السودان.

وتواصلت العمليات العسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، في وقت أعلنت سلطات الطيران المدني السوداني تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد 15 يوما إضافيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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