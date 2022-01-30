السودان .. قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم

الوكيل الإخباري-أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المنددين في الخرطوم بالحكم العسكري والمطالبين بالعدالة والديمقراطية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

اضافة اعلان



وبعيد الظهر، خرج الآف السودانيين في مسيرات توجهت نحو القصر الرئاسي بالرغم من انتشار الجنود المسلحين الذين يغلقون الشوارع والجسور في الخرطوم، ومن الكتل الاسمنية التي تسد مداخل القصر الرئاسي مقر الجيش والسلطة.

وفي وقت سابق، حددت "لجان المقاومة" القصر الرئاسي وجهة للمواكب الاحتجاجية المقررة اليوم الأحد، وذلك على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، والتي حظرت التجمعات بوسط الخرطوم وشددت على ضرورة اقامة التجمعات في الميادين العامة بالمحليات والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية في السودان.



روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة