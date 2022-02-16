السودان.. مجلس السيادة يدعو الأمم المتحدة لمواصلة المشاورات السياسية

الوكيل الإخباري-دعا مجلس السيادة السوداني، الأربعاء، الأمم المتحدة إلى مواصلة المشاورات السياسية لوضع خارطة طريق المرحلة الانتقالية في البلاد.

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جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، في الخرطوم، وفق بيان للمجلس السوداني.



وحث حجر على "ضرورة مواصلة المشاورات السياسية لبلوغ المرحلة الثانية، ووضع خارطة طريق لما تبقى من المرحلة الانتقالية بالسودان".



بدوره أكد بيرتس "دعم البعثة الأممية لوقف إطلاق النار الشامل بالسودان، والتنفيذ الكامل للترتيبات الأمنية لوقف إطلاق النار في دارفور (غرب)"، حسب البيان ذاته.



وقبل أسبوع، أعلنت بعثة الأمم المتحدة بالسودان "يونتاميس"، اختتام جلسات مشاورات مع أطراف سودانية على مدى نحو شهر؛ لحل الأزمة السياسية في البلاد.



ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل" وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.



وفي 2 فبراير/شباط الجاري أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أنه تم الاتفاق على إخلاء المدن من كل قوات الحركات المسلحة خلال أسبوع من هذا التاريخ.

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