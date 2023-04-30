الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

تركيا.. مصرع 4 جنود وإصابة آخرين في حادث سير

الاحتفال بإشهار صالون بني كنانة الثقافي

ليست انعزالية يا معالي الوزير

الأمن: القبض على 12 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 9 قضايا نوعية

استراتيجية حكومية لإدخال تقنيات جديدة في مديرية بنك الدم بكلفة 5.7 مليون دينار

السودان.. وصول أول طائرة مساعدات للصليب الأحمر

السلطات الأميركية تعرض على عدة بنوك شراء مصرف فيرست ريبابليك

لماذا أسعار تذاكر الطيران مرتفعة ولماذا ستظل كذلك؟

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر

تثبيت سعر الكاز وتخفيض السولار ورفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95)

الأحد، 30-04-2023 02:48 م

السودان.. وصول أول طائرة مساعدات للصليب الأحمر

644e4a4c423604082771f72b


الوكيل الإخباري- هبطت أول طائرة مساعدات تابعة للصليب الأحمر، اليوم الأحد، في السودان مع احتدام القتال بين الجيش والدعم السريع.

اضافة اعلان

 

وقال مسؤولون خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن الطائرة وصلت إلى مدينة بورتسودان، ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها الصليب منذ اندلاع المعارك في السودان.

وأفاد بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الشحنة، التي أرسلت من عمان تزن 8 أطنان و"ضمت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال".

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1682863062741

أبو الغيط يثمن موقف اليابان الداعم للقضية الفلسطينية

644e68c64236041bf405f594

تركيا.. مصرع 4 جنود وإصابة آخرين في حادث سير

644e526042360413bb1a8a02

مسؤولة أوكرانية تكشف السبب الحقيقي لاستهداف خزان الوقود في القرم

644e64444c59b74a9e08997c

الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 مسيرات ومركز قيادة ومستودعات أسلحة

1000 (100)

إعصار يضرب ولاية فلوريدا

644e5e2142360420cd7ac4ca

الدوما: على الغرب أن يفكر بمصالح مواطنيه بسبب تداعيات العقوبات ضد روسيا

أخبار متعلقة
643bf24fc075d

الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات المسلحة كافة في السودان

268215_18_1681658660

السودان: اتفاق على فتح مسارات مؤقتة آمنة للحالات الإنسانية

62b469b24c59b770a4437e39

مصر تدعو لحلول سلمية للخروج من الأزمة الراهنة بالسودان

643bd9d84c59b72ce338bed9 (1)

صفحة منسوبة للجيش السوداني تعرض بدلة حميدتي العسكرية

643b395f4c59b73e0e70f0e6

واشنطن تشدد على ضرورة إنهاء القتال بالسودان دون شروط مسبقة

643b71344236045f350c971d

مسؤول بالجيش السوداني : المعارك قد تستغرق أياما لهزيمة الدعم السريع بالولايات