خبير: سياسة بايدن الخارجية فشلت ولم تؤد إلا لاستياء الناخبين

الوكيل الإخباري - اعتبر كريستيان ويتن مستشار الرئيسين الأمريكيين السابقين دونالد ترامب وجورج بوش الابن، أن السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن فشلت، ولم تؤد إلا لاستياء الناخبين.



وكتب ويتن في مجلة National Interest أن رئاسة بايدن بدأت بالانسحاب الأمريكي "المهين" من أفغانستان والذي أثر سلبا على سمعته.

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وأضاف: "كان فريق بايدن يأمل بأن النجاح في أوكرانيا سيغسل هذا العار. لكن الهجوم المضاد الذي تم الترويج له في الربيع والصيف في أوكرانيا فشل".



وأشار إلى الانخفاض الملحوظ لتأييد دعم أوكرانيا بين الأمريكيين الذين يخشون تهديد الصين وإيران، ويرفضون النزاع مع روسيا.



وحذر من أن "الناخبين سيشعرون بخيبة أمل أكبر عندما سيلاحظون أن واشنطن تهتم بحدود أوكرانيا أكثر من الحدود الأمريكية".



وفي 4 أكتوبر الجاري نشر موقع "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" نتائج استطلاع تدل على أن حوالي نصف الأمريكيين يعتقدون أن المساعدات بقيمة 43 مليار دولار المقدمة إلى كييف، لم تحقق الجدوى منها، فيما انخفض عدد الأمريكيين الذين يؤيدون الدعم الاقتصادي لأوكرانيا مقارنة بالعام الماضي.

RT