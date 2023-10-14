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كتائب القسام تعلن قصف مستوطنة "سديروت"

السبت، 14-10-2023 09:55 ص

بوريس جونسون يعترف بحبه لروسيا

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون خلال زيارة إلى أوكرانيا، أنه يكن كلّ الحب لروسيا وثقافتها.

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وقال عبر قناة "رادا" الأوكرانية، إنه لا يزال محبا لروسيا ومتحمسا للثقافة الروسية.

وأشار جونسون الذي تربطه علاقات ودية بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أنه شغوف بروسيا، وأضاف: "ما زلت شغوفا بروسيا ومعجبا باللغة والثقافة والحضارة الروسية".


وأشار جونسون إلى أن الغبي فقط "لن يعجب بلغة روسيا وثقافتها وحضارتها".


واضطر جونسون للاستقالة بسبب فضيحة لاحقت نائب منسق الفصيل البرلماني لحزب المحافظين كريس بينشر.


وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين بوريس جونسون وليز تروس يعتزمان مواصلة العمل السياسي.

 

RT

 




 

 


 

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