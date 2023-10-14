الوكيل الإخباري - قال الخبير الأمريكي لاري جونسون في حديث لقناة Dialogue Works إن التغييرات في مظهر فلاديمير زيلينسكي ناجمة عن قلقه من فقدان اهتمام الدول الغربية بأوكرانيا.

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وأضاف جونسون، الذي عمل في فترة سابقة في وكالة المخابرات المركزية: "زيلينسكي في حالة ذعر: فهو لا يعرف ماذا يجب أن يفعل. إنه يحاول إيجاد طريقة ما للحفاظ على أهميته. قام بتغيير ملابسه: كان يرتدي ملابس مثل فيدل كاسترو أو تشي جيفارا - كان يرتدي زيا أخضر. والآن، مثل جوني كاش، يرتدي ملابس سوداء بالكامل".

وافترض جونسون بأنه تم إبلاغ زيلينسكي بأن خطته التي أثبتت جدواها سابقا، قد توقفت عن العمل الآن، ولهذا السبب قام زيلينسكي بتغييرها.



ويعتقد الخبير أن زيلينسكي يشعر بالقلق من تركيز اهتمام رعاته الغربيين على النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.



بالإضافة إلى ذلك، يشير جونسون إلى أن تأثير زيلينسكي في البلاد قد ضعف بشكل كبير. ووفقا له، لو أجريت انتخابات في أوكرانيا خلال هذه الفترة الزمنية، لما تمكن الرئيس الحالي من الفوز بولاية ثانية.

RT