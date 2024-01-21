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الأحد، 21-01-2024 03:33 م

السيسي : مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد في بيان صادر عن الرئاسة إن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال أو أمنها.

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جاء ذلك بعد أن قالت إثيوبيا إنها ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة أرض الصومال.


وأضاف الرئيس المصري في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة أن محاولة "القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها... لن يوافق أحد على ذلك".


وفي مذكرة تفاهم وقعت في الأول من يناير كانون الثاني، قالت إثيوبيا إنها ستبحث أمر الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر.


وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال في 1991 لكن الخطوة لم تحظ باعتراف أي دولة.


 




 

 


 

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