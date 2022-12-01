الخميس 01-12-2022
الوكيل الاخباري

دهس طالبة في الجامعة الأردنية

فلسطين تحذر من التبعات الخطيرة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

قطر تستقبل الزوار دون شرط حملهم لتذاكر المونديال اعتبارا من الغد

منح تراخيص لتشغيل 6 حافلات على خطوط نقل عام في جرش

التعليم العالي: اعلان نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية خلال ساعات

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

بصيص أمل عربي..الأردنيون يترقبون المواجهة بين المغرب وكندا اليوم

المعونة الوطنية: بدء صرف الدعم النقدي عن شهر تشرين الثاني اليوم

الضمان يشرح تعديلات شروط صرف الرصيد الادخاري والمستفيدين

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الخميس، 01-12-2022 09:46 ص

السيسي يفتتح اليوم أجمل مدن مصر

63884cad4c59b7191378ddf5


الوكيل الاخباري- يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، لافتتاح عروس النيل الجديدة "مدينة المنصورة الجديدة" التي تعد من أجمل مدن مصر حاليا.

اضافة اعلان

 

وسيقوم الرئيس المصري بافتتاح المدينة الجديدة في احتفالية ضخمة، تعقبها زيارة بعض الأماكن بينها جامعة المنصورة الجديدة.

وصممت المدينة بإمكانيات الجيل الرابع إضافة لكونها مدينة ساحيلة ما جعلها تضاهي المدن ذات الطراز العالمي، حيث أطلق عليها اسم "درة الدلتا".

وتعد "المنصورة الجديدة" من ضمن المدن التي أنشأتها الدولة المصرية بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدن وعواصم مصرية جديدة تحمل شعار "الجمهورية الجديدة".

وأطلق علي المنصورة الجديدة عروس النيل الجديدة كونها امتدادا لمدينة المنصورة التاريخية، والمعروفة بعروس النيل، وتنطلق مدينة المنصورة الجديدة نحو انطلاقة المدن الذكية المصرية الحديثة، وتتفوق كثيرا كونها إحدى مدن الجيل الرابع الحديثة، التي تم تدشينها بقرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018، وتعد واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image-5-2-1

قطر تستقبل الزوار دون شرط حملهم لتذاكر المونديال اعتبارا من الغد

186936

الهند تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر كانون الأول

638852c34c59b717ec161add

الجيش المصري يستعد لتصنيع طائرة حربية جديدة

image - 2022-12-01T104127.008

الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز التواصل والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي

638822584c59b7191378ddd4

الشرطة الأمريكية تعثر على 5 قتلى في منزل بضواحي شيكاغو

1348511620

اليابان تبلغ الصين وروسيا "قلقها البالغ" من دورياتهما الجوية المشتركة

أخبار متعلقة
6381f74e4c59b7735f5291e8

مصر.. زيادة ضخمة في عدد السكان خلال 56 يوما فقط

63815f314236045c4003a9cb

نائب أردوغان: تطبيع العلاقات مع مصر مستمر في إطار الإرادة المشتركة

637b29b14c59b773b123905d

بيان رسمي يكشف تفاصيل زلزال القاهرة

637a2b954c59b770ce0c84ca

شاهد.. الصور الأولى للحظة وصول السيسي إلى قطر لحضور كأس العالم

6379fd374236047d127fb8b7

منظمة البيئة الإيرانية تنفي لقاء رئيسها برئيس المخابرات المصرية

سيسي 2

السيسي يصدر قرارا بصرف علاوة للمصريين