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الخميس، 09-12-2021 03:22 م

الشارقة تعلن 3 أيام عطلة أسبوعية للجهات الحكومية من الجمعة للأحد

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الوكيل الإخباري-أعلنت إمارة الشارقة، الخميس، عن 3 أيام عطلة أسبوعية أيام الجمعة والسبت والأحد، تماشيا مع إعلان البلاد لنظام عمل أسبوعي جديد بأربعة أيام ونصف يوم عمل ويومين ونصف اليوم كعطلة أسبوعية مع العمل نصف يوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بسلسلة تغريدات: "بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وبمتابعة سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز موقعها التنافسي لمختلف القطاعات وبما يدعم بيئة الأعمال والسوق الاقتصادي".

وأضافت: "وبحسب النظام الجديد الذي يطبق على الجهات الحكومية المحلية في إمارة الشارقة، يصبح نظام العمل الأسبوعي أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد".

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وتابعت الوكالة: "كما شمل التغيير ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية لتكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد ابتداءً من 1 يناير 2022".

 

سي ان ان

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