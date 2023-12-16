الشيخ مشعل الأحمد أميرا للكويت .. أعمار أمراء الكويت عند توليهم مقاليد الحكم

الوكيل الإخباري - أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم السبت، عن تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) مقاليد الحكم في الكويت، خلفًا لشقيقه الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما).

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وتولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمور البلاد في تاريخ 29 سبتمبر 2020، أي عندما كان عمره 83 عاما.



ويلاحظ من هذه التواريخ ارتفاع أعمار أمراء الكويت عند توليهم مقاليد الحكم في الكويت.



الشيخ صباح الرابع الأحمد الصباح

قبل الشيخ نواف، تولى الشيخ صَبَاح الأَحمَد الصَّباح الذي ولد في 16 يونيو 1929 مقاليد الحكم خلال الفترة من 29 يناير 2006 أي كان عمره (77 عاما) حتى وفاته في 29 سبتمبر.



والشيخ صباح هو الأمير الخامس عشر منذ تأسيس إمارة الكويت، والأمير الخامس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة. وهو الابن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت من منيرة العثمان السعيد العيّار.



الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح

وسبقه الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح والذي ولد في (1930، وتوفي في 13 مايو 2008)، وهو أمير دولة الكويت الرابع عشر، وهو الابن الأكبر لأمير الكويت الحادي عشر الشيخ عبد الله السالم الصباح. تولى حكم الكويت في 15 يناير 2006 أي كان عمره (76 عاما) وذلك بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح. وقام مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2006 بنقل السلطات الأميرية إلى مجلس الوزراء بسبب أحواله الصحية، وذلك في أقصر مدة للإمارة في تاريخ الكويت.



الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح

وسبقه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الذي ولد في 29 مايو 1926 وتوفي في 15 يناير 2006)، وفي 31 مايو 1966 بويع في مجلس الأمة وليًا للعهد وذلك بعد تزكية الأمير له. وفي 5 يونيو 1967 أصبح حاكمًا عرفيًا للكويت بعد تطبيق الأحكام العرفية، وذلك إلى أن رفعت الأحكام العرفية في 1 يناير 1968. تولى الحكم في 31 ديسمبر 1977 أي كان عمره (51 عاما) بعد وفاة الشيخ صباح السالم الصباح.



الشيخ صباح السالم المبارك

قبله كان الشيخ صباح السالم المبارك الصباح ولد في 12 أبريل 1913 وتوفي في 31 ديسمبر 1977)، وهو أمير دولة الكويت الثاني عشر والثاني من سلسلة الأمراء بعد الاستقلال.



هو ابن الشيخ سالم المبارك الصباح من زوجته منيرة محمد الدبوس. كان قد تولى الحكم بتاريخ 24 نوفمبر 1965 وعمره (52 عاما) بعد وفاة أخيه الشيخ عبد الله السالم الصباح. كان أول وزير للخارجية في تاريخ الكويت وذلك بالوزارة الأولى في 17 يناير 1962. عين وليًا للعهد بتاريخ 29 أكتوبر 1962.



الشيخ عبد الله السالم المبارك

وقبله كان الشيخ عبد الله السالم المبارك الصباح ولد في 1895 ، وتوفي 24 نوفمبر 1965 )، أمير الكويت الحادي عشر. تولى الحكم بعد وفاة ابن عمه الشيخ أحمد الجابر الصباح، وتسلم مقاليد الحكم رسميًا بتاريخ 25 فبراير 1950، وعمره (55 عاما) وحصلت الكويت على استقلالها بعهده، وتحتفل بيوم 25 فبراير كيوم للاستقلال تقديرًا له. هو الابن الأكبر لحاكم الكويت التاسع الشيخ سالم المبارك الصباح من زوجته الشيخة مريم جراح بن صباح الصباح.



الشيخ سالم المبارك الصباح

(1864 - 23 فبراير 1921) حاكم الكويت التاسع، وهو الابن الثاني للشيخ مبارك الصباح من زوجته الشيخة شيخة دعيج الصباح. تولى الحكم في 5 فبراير 1917 وعمره 53 عاما بعد وفاة أخيه الشيخ جابر المبارك الصباح.

الشيخ أحمد الجابر المبارك

وسبقه الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح ولد عام 1885 وتوفي في 29 يناير 1950)، وهو أمير دولة الكويت العاشر، حكم الكويت من 23 مارس 1921 وعمره (36) حتى وفاته في 29 يناير 1950. وهو ابن الشيخ جابر المبارك الصباح من زوجته شيخة عبد الله بن صباح الصباح.



الشيخ جابر بن مبارك الصباح

وسبقهم الشيخ جابر بن مبارك الصباح (1860 - 5 فبراير 1917 )، حاكم الكويت الثامن. هو أكبر أبناء الشيخ مبارك الصباح من زوجته الشيخة شيخة دعيج الصباح. تولى حكم الكويت بعد وفاة أبيه، وذلك من 28 نوفمبر 1915 وكان عمره (55 عاما) إلى وفاته في 5 فبراير 1917.



الشيخ مبارك الصباح (مبارك الكبير)

وقبله الشيخ مبارك بن صباح بن جابر الصباح (1837 - 28 نوفمبر 1915)؛ حاكم الكويت السابع والمؤسس الحقيقي لها. تولى الحكم في 17 مايو 1896 وكان عمره (59 عاما) حتى وفاته عام 1915، ازدهرت الكويت في عهده تجاريًا حتى بلغت سفن الغوص 800 سفينة، وشيدت في عهده أولى المدارس النظامية، وأولى المستشفيات الطبية. جميع حكام الكويت من بعده هم من ذريته حصرا بأبنائه وأبناء أبنائه طبقا لنص المادة الرابعة من الدستور الكويتي والده الشيخ صباح جابر الصباح حاكم الكويت الرابع (حكم:1859-1866) ووالدته هي لولوة بنت محمد بن إبراهيم الثاقب ابنة شيخ الزبير.

