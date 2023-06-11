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الأحد، 11-06-2023 12:58 م

الشيشان تكشف عن نموذج جديد من المدرعات الروسية

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الوكيل الإخباري - قام رئيس الشيشان رمضان قديروف، يوم الثلاثاء 6 يونيو بتقييم نوعية وإمكانات دفعة جديدة من المعدات الحربية التي ستستخدم قريبا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وعُرضت على رئيس الشيشان 100 قطعة من المعدات الحربية، بينها سيارات بيك آب، وناقلات أفراد مدرعة، وسيارات جيب وشاحنات.


وإلى جانب مدرعات "أحمد" الثلاثية المحاور الخاصة التي سبق لها أن أثبتت فاعليتها في ميدان القتال تم الكشف عن مدرعات ثنائية المحاور.

وأشار قديروف إلى أن النماذج الجديدة المعروضة تتميز بقابلية جيدة للقيادة واجتياز الموانع والراحة في استخدامها ونسبة عالية من حماية الأفراد من الرصاص والشظايا والألغام.


وقد استقل رئيس الشيشان إحدى تلك المدرعات شخصيا ليتأكد من جاهزيتها.


وتتميز المدرعات الجديدة بالتصدي بنجاح للألغام. وبها شبابيك لإطلاق النيران أثناء الحركة. أما موقع الرشاش الثقيل على سقف المدرعة فتمت تغطيته بدرع حديدية. وتم تزويد المدرعة بمنظومة الرصد بالفيديو.


يذكر أن جمهورية الشيشان اشترت لجنود وحدة "أحمد" العسكرية منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة ما يزيد عن 1000 قطعة من المعدات الحربية، بما في ذلك 128 مدرعة.

 

RT

 




 

 


 

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