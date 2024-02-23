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الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 23-02-2024 12:05 م

إصابات بتصادم 100 سيارة بالصين - فيديو

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الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة" أن عددا من الأشخاص أصيب بعد اصطدام أكثر من 100 سيارة ببعضها البعض بعد تجمد جزء من طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية، في أحدث حادث ناجم عن الظروف الجوية القاسية.

وذكرت شرطة المرور في منطقة سوتشو الصناعية على حسابها على تطبيق وي تشات أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب ستة بخدوش طفيفة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لموجات طقس باردة وعواصف ثلجية وأمطار ثلجية، ما أثر على وسائل النقل في وقت عادة يشهد عودة ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعطلة العام القمري الجديد.

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