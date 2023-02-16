الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة: تحصين 80% من قطعان الأبقار والبدء بإعطاء الجرعة المعززة السبت

التربية تدعو طلبة مكرمة ابناء المعلمين لاستكمال اجراءات الايفاد- رابط

الأردن يعزي نيوزيلندا بضحايا إعصار غابرييل

هيئة الطاقة توضح آلية حفظ وترحيل كميات الكهرباء المولدة من انظمة الطاقة الشمسية

طالبة حصلت على معدل 81 ولم تُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

نقيب المجوهرات: 15% تراجع واردات الأردن من الذهب في كانون الثاني الماضي

السير تُعلن عن تحويلات مرورية واسعة من الليلة وحتى صباح السبت - أسماء الشوارع

مهم من "مياهنا" للمشتركين في عمّان والزرقاء ومأدبا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في طولكرم

الصفدي ينقل تحيات واعتزاز الملك للقائمين على المستشفى الميداني الاردني في تركيا

الخميس، 16-02-2023 11:31 ص

الصين تدعو إلى التحقيق في تفجير خط أنابيب السيل الشمالي

63ede4c542360416c013c445


الوكيل الاخباري- دعت وزارة الخارجية الصينية إلى إجراء تحقيق موضوعي ومهني في حادث تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي" وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين اليوم الخميس، حيث تابع أنه "من الضروري إجراء تحقيق موضوعي وحيادي ومهني في هذا الحادث وتقديم الجناة للعدالة".

اضافة اعلان

 

ولم يحظ التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش، الذي اتهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج بتفجير خط الأنابيب العام الماضي، بتغطية واسعة في الصحافة الأجنبية، حيث قررت عدد من الصحف الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تجاهله. وعلى وجه الخصوص تجاهلته، ولم تكتب عنه أي شيء، بعد أسبوع من نشر المقال، كبرى الوسائل الإعلامية الأمريكية مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، إضافة إلى تجاهل التحقيق من قبل عدد من وسائل الإعلام البريطانية مثل "فاينانشال تايمز" و"الغارديان".

وكان الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش، المعروف بمنشوراته عن الجرائم الأمريكية في فيتنام وفي حروب الشرق الأوسط، ولا سيما فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب العراقي، قد تمكن من الحصول على معلومات حول عملية "تفجير خط أنابيب (السيل الشمالي)" من مصدر، لم يذكر اسمه، وكان متورطا بشكل مباشر في الإعداد لها على حد تعبيره.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63edf08d42360416c013c46b

قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بقطار في باكستان

209732

الشرطة التونسية توقف القيادي في حركة النهضة فوزي كمون

63edef4c42360431961c98fd

السفارة الروسية في قبرص تقدم مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

image - 2023-02-16T114002.615

سويسرا ترفض تزويد أوكرانيا بذخائر سويسرية الصنع

22023916316457968054

تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 36187 قتيلا

image - 2023-02-16T104730.440

مطار ميونيخ يلغي كل رحلاته غدا الجمعة بسبب إضراب لعمال خدمات