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الثلاثاء، 08-08-2023 10:44 ص

الفلبين ترفض مغادرة الجزر المتنازع عليها مع بكين

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الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الفلبيني جوناثان مالاي، أن بلاده لن تغادر الجزر المتنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي أبدا، وستبقي على تواجدها العسكري هناك.

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وقال لـABS-CBN News: "لن نترك مياه رنآي جياو أبدا، وهي جزء من الفلبين. وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة حمايتها، بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك".

وطالبت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق الفلبين بسحب سفينتها العالقة في مياه رنآي جياو في بحر الصين الجنوبي، و"إعادة الوضع إلى ما كان عليه" في المنطقة.


واستدعت الفلبين أمس الاثنين السفير الصيني لدى مانيلا احتجاجا على إطلاق خفر السواحل الصيني خراطيم المياه على زورقين تابعين لخفر السواحل الفلبيني في بحر الصين الجنوبي.


ومن جهتها أكدت الخارجية الصينية أن سفن خفر السواحل الصينية أوقفت الزورقين وفقا للقانون الدولي.

 

RT

 




 

 


 

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