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الجمعة، 28-10-2022 12:33 م

الصين تطوير مركبة جوية ترفرف آليا تعمل لمدة طويلة

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الوكيل الاخباري- طوّرت جامعة صينية مركبة جوية ترفرف آلياً تعمل بتقنية طيران لمدة 123 دقيقة متواصلة.

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وتحاكي المركبة الجوية المذكورة، التي طورتها جامعة نورث وسترن بوليتكنكوا، رفرفة أجنحة الطيور، وتتميز بالقدرة على الطيران لمسافات طويلة.


ويمكن إطلاق المركبة يدوياً وهي قادرة على الانزلاق إلى الأرض بسيولة عالية، وفقا للجامعة.


وقالت الجامعة إنها أكملت أكثر من 3000 مهمة طيران في أكثر من 20 منطقة في جميع أنحاء البلاد على ارتفاع أقصى يبلغ 4300 متر فوق مستوى سطح البحر، مضيفة أنها قادرة على الطيران في درجات حرارة تتراوح بين 10 درجات مئوية تحت الصفر إلى 40 درجة مئوية في نسيم معتدل، وفي كل من ظروف الأمطار الخفيفة والثلوج.


وطوّر الباحثون من الجامعة العديد من المركبات الجوية آلية الرفرفة خلال السنوات الـ20 الماضية وحصلوا على أكثر من 100 براءة اختراع معتمدة لاختراعاتهم.

 

بترا

 




 

 


 

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