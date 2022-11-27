الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

حماية المستهلك: تظليل وغش وخداع في الجمعة البيضاء

انخفاض أسعار تذاكر الطيران في روسيا

ضبط ١٠ آلاف حبة كبتاجون وكيلو غرام من الكريستال المخدر على حدود جابر

روسيا تختبر سفينة حربية مجهزة بصواريخ كاليبر

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جزر الكوريل دون أن يتسبب في خسائر

المناصير تنفي صحة إعلانات حول توزيع هدايا وجوائز

130 مليون دولار من البنك الأوروبي لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي في الأردن

وظائف شاغرة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية - رابط التقديم

التعليم العالي: اعلان نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية الاسبوع القادم

وفاة واصابتان بـ 3 حوادث دهس منفصلة خلال عطلة نهاية الاسبوع

الأحد، 27-11-2022 08:47 ص

الصين تمنح كوبا هبة مالية

image - 2022-11-27T084650.381


الوكيل الإخباري - قدمت الصين هبة إلى كوبا بقيمة مئة مليون دولار خلال زيارة رسمية لهذا البلد قام بها الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، وفق ما أعلن نائب رئيس وزرائه أليخاندرو جيل.

وخلال المحادثات الرسمية التي أجراها الرئيس الكوبي، الجمعة الماضي، مع نظيره الصيني شي جينبينغ، "قدم الجانب الصيني هبة إلى بلادنا بقيمة مئة مليون دولار"، بحسب ما قال جيل في تصريحات نقلها التلفزيون الكوبي.

اضافة اعلان


وأوضح جيل الذي يتولى أيضا وزارة الاقتصاد أن هذه الهبة مخصصة "كأولوية" لاقتصاد الجزيرة التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثة عقود بسبب تشديد الحظر الأميركي المستمر منذ 1962 وتداعيات وباء كوفيد-19.


وأنهى الرئيس الكوبي الجمعة الماضي زيارة رسمية للصين في إطار جولة دولية قادته أيضا الى الجزائر وروسيا وتركيا، سعيا الى تعزيز قطاع الطاقة الكهربائية الذي يعاني منذ مايو الماضي أزمة إنتاج تسببت بانقطاع للتيار ونقص في الوقود.


وأعلن جيل أن البلدين وقعا خلال الزيارة "اثني عشر عقدا قانونيا" يتصل بعضها "بإعادة فتح تمويلات جديدة" من أجل استثمارات صينية في كوبا.


كذلك، بحث الجانبان "موضوع الدين" الذي راكمته هافانا خلال "الأعوام الاخيرة" مع الصين، من دون كشف قيمته.


وأضاف المسؤول الكوبي "شرح رئيسنا الوضع الذي نواجهه، وأبدى الجانب الصيني تفهما، وسندرس معا مواقف كل طرف لإيجاد صيغ مقبولة لكل من البلدين بهدف ضمان انتظام الديون وإعادة هيكلتها".


والصين ثاني شريك تجاري لكوبا بعد فنزويلا وحليف سياسي مهم لها.


وخلال زيارة الرئيس الكوبي للجزائر منتصف نوفمبر الحالي، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون استئناف إمداد كوبا بالوقود ومنحها محطة تعمل بالطاقة الشمسية وإلغاء فوائد الدين الكوبي الذي لم تكشف قيمته أيضا.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
638312384c59b72aec6865f6

سياسي فرنسي يطالب ماكرون وبايدن بالضغط على زيلينسكي لإعادة الأموال الأوروبية

638310814c59b712170730aa

انخفاض أسعار تذاكر الطيران في روسيا

6380c0a04c59b77784279a28

روسيا تختبر سفينة حربية مجهزة بصواريخ كاليبر

6383027c4236042b14285008

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جزر الكوريل دون أن يتسبب في خسائر

Elq7rIUX0AAePoi

ماكرون: الدول الأضعف يجب ألا تدفع ثمن الحرب

6382ee2a4c59b72a89563a32

الجمعة السوداء في الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا للمبيعات عبر الإنترنت

أخبار متعلقة
image - 2022-11-26T090224.085

الرئيس الصيني يعرض على كيم جونغ التعاون من أجل السلام

الصين

اكتشاف آثار أقدام نادرة لديناصورات شرقي الصين

_122906101_gettyimages-1237787081

كامالا هاريس تزور جزيرة فلبينية قرب مياه محل نزاع مع الصين

452157

استطلاع: البريطانيون فقدوا الثقة في حزب المحافظين

20220213200051reup-2022-02-13t151010z_1907521441_rc23js9us9et_rtrmadp_3_ukraine-crisis-stinger-missiles.h-730x438-2-730x438-1-730x438

الولايات المتحدة تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

9701314531643631168

الصين تعترض بشدة على زيارة وزير بريطاني إلى تايوان