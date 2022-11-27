الصين تمنح كوبا هبة مالية

الوكيل الإخباري - قدمت الصين هبة إلى كوبا بقيمة مئة مليون دولار خلال زيارة رسمية لهذا البلد قام بها الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، وفق ما أعلن نائب رئيس وزرائه أليخاندرو جيل.



وخلال المحادثات الرسمية التي أجراها الرئيس الكوبي، الجمعة الماضي، مع نظيره الصيني شي جينبينغ، "قدم الجانب الصيني هبة إلى بلادنا بقيمة مئة مليون دولار"، بحسب ما قال جيل في تصريحات نقلها التلفزيون الكوبي.

اضافة اعلان



وأوضح جيل الذي يتولى أيضا وزارة الاقتصاد أن هذه الهبة مخصصة "كأولوية" لاقتصاد الجزيرة التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثة عقود بسبب تشديد الحظر الأميركي المستمر منذ 1962 وتداعيات وباء كوفيد-19.



وأنهى الرئيس الكوبي الجمعة الماضي زيارة رسمية للصين في إطار جولة دولية قادته أيضا الى الجزائر وروسيا وتركيا، سعيا الى تعزيز قطاع الطاقة الكهربائية الذي يعاني منذ مايو الماضي أزمة إنتاج تسببت بانقطاع للتيار ونقص في الوقود.



وأعلن جيل أن البلدين وقعا خلال الزيارة "اثني عشر عقدا قانونيا" يتصل بعضها "بإعادة فتح تمويلات جديدة" من أجل استثمارات صينية في كوبا.



كذلك، بحث الجانبان "موضوع الدين" الذي راكمته هافانا خلال "الأعوام الاخيرة" مع الصين، من دون كشف قيمته.



وأضاف المسؤول الكوبي "شرح رئيسنا الوضع الذي نواجهه، وأبدى الجانب الصيني تفهما، وسندرس معا مواقف كل طرف لإيجاد صيغ مقبولة لكل من البلدين بهدف ضمان انتظام الديون وإعادة هيكلتها".



والصين ثاني شريك تجاري لكوبا بعد فنزويلا وحليف سياسي مهم لها.



وخلال زيارة الرئيس الكوبي للجزائر منتصف نوفمبر الحالي، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون استئناف إمداد كوبا بالوقود ومنحها محطة تعمل بالطاقة الشمسية وإلغاء فوائد الدين الكوبي الذي لم تكشف قيمته أيضا.

البيان