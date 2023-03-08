الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

إطلاق مؤتمر التعليم الدامج في الأردن بمشاركة الجهات الوطنية والدولية

الأمانة: تركيب 5 إشارات ضوئية على دوار الشميساني قريباً

وزارة العمل تدعو الباحثين عن وظائف لحضور برنامج تدريبي في الكرك

روسيا: لا نعترف بسعر النفط المحدد من مجموعة السبع

تكليف جملا النظامي بني مصطفى رئيسا لبلدية جرش اليوم

منح دراسية وخصومات على رسوم الساعات وتقسيطها لأبناء متقاعدي الضمان

الوطنية لشؤون المرأة: الأردن بالمرتبة 67 عالميًا على مؤشر مشاركة النساء الإلكترونية

العثور على أكثر من 100 طفل مهاجر في مقطورة مهجورة في المكسيك

التعامل مع 1384 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير النقل يطلع على عمل الأرصاد الجوية

الأربعاء، 08-03-2023 12:03 م

العثور على أكثر من 100 طفل مهاجر في مقطورة مهجورة في المكسيك

6408497f4c59b71bb978ac58


الوكيل الإخباري- عثر على أكثر من 100 طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم داخل مقطورة مهجورة في المكسيك، في واحدة من أكبر الاكتشافات الأخيرة للقصر الذين يهاجرون عبر البلاد.

وقالت الحكومة إن معظم القاصرين البالغ عددهم 103، كانوا يسافرون عبر المكسيك قادمين من غواتيمالا.

وذكر المعهد الوطني للهجرة في بيان أنه بالإضافة إلى الأطفال، كان هناك 212 بالغا من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور والإكوادور.

وعثرت السلطات أيضا على 28 مهاجرا يسافرون مع عائلات داخل الشاحنة. وجاءت العائلات من غواتيمالا والسلفادور، ليرتفع العدد الإجمالي للمهاجرين إلى 343. 

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1678267455779

مقتل 3 أشخاص في إطلاق قذيفة هاون بالخطأ في الهند

image (62)

أمين عام حلف الناتو يؤكد الحاجة لزيادة المساعدات لأوكرانيا

64083f7d423604565b4bd025

بعد تجربته الأولى مع بنس.. ترامب يفكر باختيار امرأة لتكون نائب عنه

2135146-431250508

البيت الأبيض يرحّب باقتراح قانون يتيح حظر تيك توك

image (61)

اليونان.. نقابات تدعو لإضراب لمدة 24 ساعة بعد حادث القطار

6407d82642360458e905f236

شولتس يتوقع استمرار النزاع في أوكرانيا لفترة طويلة

أخبار متعلقة
mexico_cropped

العثور على أكثر من 300 مهاجر داخل شاحنة جنوب شرقي المكسيك

بب_8

المدعي العام الأمريكي يعترف بفشل سياسات مكافحة المخدرات

63fc5d284c59b729e82dec7a

رئيس المكسيك يثير ضجة كبيرة بنشره صورة مخلوق أسطوري

عاصفة

عاصفة ثلجية مدمرة تضرب كاليفورنيا وإلغاء 340 رحلة جوية