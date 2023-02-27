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الإثنين، 27-02-2023 10:48 ص

رئيس المكسيك يثير ضجة كبيرة بنشره صورة مخلوق أسطوري

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الوكيل الاخباري- أثار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ضجة كبيرة، بعد أن نشر صورة قال إنها "تظهر قزم غابة أسطوريا من فولكلور المايا"، مؤكدا أنها دليل على وجود هذا الكائن في الحقيقة.

وبحسب اعتقاد المايا التقليدي، فإن "aluxes" هي مخلوقات صغيرة مؤذية تعيش في الغابات والحقول، وتميل إلى التحايل على الناس أو تقوم بإخفاء الأشياء.

ويؤمن البعض في المكسيك بوجود هذه المخلوقات إلى درجة أنهم يتركون لها "هدايا" من أجل إرضائها.

وتظهر إحدى الصور في المنشور منحوتة من موقع أثري في يوكاتيك مايا، بينما تظهر الصورة الأخرى لقطة ليلية لما يبدو أنه مخلوق في شجرة بعيون متوهجة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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