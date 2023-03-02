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الخميس، 02-03-2023 11:37 ص

المدعي العام الأمريكي يعترف بفشل سياسات مكافحة المخدرات

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الوكيل الإخباري - اعترف المدعي العام ميريك غارلاند بأن سياسات مكافحة المخدرات الحالية لم تتمكن من وقف تدفق مادة "الفنتانيل" المخدرة، التي تسبب وفيات كبيرة بسبب الجرعات الزائدة في جميع أنحاء البلاد.

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وقال غارلاند أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "إنهم لا يمنعون الفنتانيل من قتل الأمريكيين"، واصفا مشكلة المخدرات بأنها وباء مروع أطلق العنان له عن قصد من قبل عصابات إجرامية مقرها المكسيك".


وأشار المدعي العام إلى الجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات الفيدرالية، التي صادرت العام الماضي أكثر من 379 مليون جرعة قاتلة من الفنتانيل.

 

RT

 




 

 


 

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