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السبت، 28-10-2023 07:41 ص

العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار في ولاية مين الأمريكية

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الوكيل الاخباري - أفادت مصادر أمنية لقناة "إن بي سي 10 بوسطن" الأمريكية بأن الشرطة عثرت على المشتبه به في حادث إطلاق النار بولاية مين الأمريكية.

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وأكدت مصادر في الشرطة العثور على جثة المدعو روبرت كارد، الذي استمر البحث عنه منذ يوم الأربعاء، في أعقاب عدة حوادث متفرقة لإطلاق النار في مدينة ليوستون في ولاية مين.


ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن وفاة المشتبه به.
وخلفت حوادث إطلاق النار في ليوستون 18 قتيلا و13 جريحا، وفقا للحصيلة الرسمية المحدثة، بينما كانت التقارير الإعلامية الأولية تتحدث عن 22 قتيلا وعشرات الجرحى.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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