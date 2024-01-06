السبت 06-01-2024
الوكيل الاخباري
 

مصر وفرنسا تبحثان تسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة

غارات تدمر عدداً من المنازل وسط خان يونس

بيان صادر عن 16 بنكًا أردنيًا

سفينة سياحية على متنها 278 راكبا تدشن الموسم الشتوي بالعقبة

سامسونج توسّع تشكيلة شاشات Odyssey بطرح طرازات OLED الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024

صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات شمال فلسطين المحتلة

الصناعة تدعو لتحميل تطبيق "أردني"

مجلة (ذا بانكر) تختار البنك العربي بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2023

الخارجية: الصفدي يلتقي نظيره الأميركي غدا

بينهم 10 آلاف طفل ..29722 شهيدا ومفقودا في غزة

عاجل

كتائب القسام: استهدفنا دبابتين ميركافا في مخيم البريج

السبت، 06-01-2024 04:10 م

العثور على شخص حي في منزل دمره الزلزال في اليابان

659943f64c59b712ff7e5be6


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "كيودو" بالعثور على شخص حي في منزل دمره الزلزال في شبه جزيرة نوتو اليابانية بعد 4 أيام على الزلزال.

وأضافت الوكالة أن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بوجود شخص حي في منزل دمره زلزال في مدينة سوزو بمقاطعة إيشيكاوا، متابعة أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

اضافة اعلان


وحدثت سلسلة من الزلازل الكبيرة في 1 يناير الجاري في منطقة شبه جزيرة نوتو بمحافظة إيشيكاوا على الساحل الغربي لليابان، وكان أقواها بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر. وأسفرت الزلازل حتى الآن عن مصرع 126 شخصا وإصابة 516 آخرين وتدمير أكثر من 365 منزلا جزئيا أو كليا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65995698423604109315a7ed

بوريل يبحث مع ميقاتي وبري الأوضاع في غزة وجنوب لبنان

65994e214236040fb22957bd

الدنمارك تؤجل تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا

pBxkKOiIywCwao59ORxWwJGW35SnE8aMHNofKX4H

القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض طائرة مسيرة من لبنان في الجليل الغربي

65993c884c59b76cf7015438

حاملة "جيرالد فورد" الأمريكية تغادر البحر المتوسط

6599352f4c59b771750b784e

برلين: قوانيننا لا تسمح بتسليم الأوكرانيين المطلوبين للخدمة العسكرية في بلادهم

65993a094c59b76f717eb462

النائب العام الإماراتي يحيل 84 متهما إلى محكمة أمن الدولة

أخبار متعلقة
و

ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان

65840e6c4c59b7563104f252

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 135 قتيلا

image (10)

أغلبية دول الاتحاد الأوروبي تقرّ بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا

image (9)

حرب السودان تتوسّع.. والاشتباكات تقترب من ود مدني

image (8)

«يونيسيف»: آلاف الأطفال في لبنان بلا أحلام ولا تعليم ولا مستقبل

657a9bed4c59b72ef62d8204

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون ضخم للسياسة الدفاعية