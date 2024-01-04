الخميس 04-01-2024
الوكيل الاخباري
 

حادث صدم بين 4 مركبات في تلاع العلي

التربية: بدء تصحيح الأسئلة المقالية لمبحث الرياضيات التكميلي اليوم

صحفي من غزة لـ الوكيل: مليون و400 ألف نازح في رفح الآن

تنويه من الدوريات الخارجية: تشكل الضباب على طريق المفرق - الزرقاء

شهيد برصاص الاحتلال في طمون جنوب طوباس

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

أزمة البحر الأحمر تقفز بأسعار الشحن البحري بأكثر من الضعف

ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء

"حزب الله" يقصف 11 هدفا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

عاجل

قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مناطق بقطاع غزة

الخميس، 04-01-2024 07:38 ص

ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان

و


الوكيل الاخباري - ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب الساحل الغربي لليابان في أول أيام العام الجديد إلى 77 اليوم الخميس، مع استمرار البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة بينما ينتظر عشرات الآلاف من الذين تم إجلاؤهم المساعدة.

اضافة اعلان


وتأمل السلطات في إنقاذ أكبر عدد ممكن خلال فترة تمتد ثلاثة أيام بعد الزلزال تزيد فيها احتمالات البقاء على قيد الحياة وتنتهي بعد ظهر اليوم الخميس.


وقال ماسوهيرو إيزوميا رئيس بلدية مدينة سوزو المتضررة بشدة مساء الأربعاء في اجتماع حول الاستجابة الوطنية للكوارث "لم يتبق سوى القليل من الوقت قبل مرور 72 ساعة على الزلزال"، مضيفا: "نحن بحاجة حقا لحشد كل قوتنا المتبقية لمواصلة جهود الإنقاذ".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
659644f94c59b77cee18a14a

بلينكن يبدأ جولة شرق أوسطية جديدة

حزب

"حزب الله" يقصف 11 هدفا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

0

مقتل إمام مسجد بالرصاص بولاية نيوجيرزي الأميركية

1074

12 دولة توجه تحذيراً للحوثيين

Ali-Khamenei

خامنئي يتوعد بـ"رد قاس" على تفجيري كرمان

010

هآرتس: مبعوث أميركي يتوجه لـ "إسرائيل" لمنع اندلاع حرب مع لبنان

أخبار متعلقة
AFP_349C4UP-1704170021

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان

زلزال

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال في كاليفورنيا

191

فيديو- بعد زلزال قوي.. تسونامي يضرب سواحل اليابان

زلزال

الكشف عن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب الصين

65840e6c4c59b7563104f252

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 135 قتيلا

main_image63e15ba523b36

ارتفاع أعداد القتلى وتدمير وتضرر ما يقرب من 5 آلاف منزل جراء الزلزال في الصين